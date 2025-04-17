Gazze İçin Esir Takası Çağrısı Artıyor - Son Dakika
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Gazze İçin Esir Takası Çağrısı Artıyor

122 binden fazla İsrailli, Gazze'deki saldırıların durması için esir takası çağrısına destek verdi.

17.04.2025 15:27
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Gazze Şeridi'ne saldırıların durması pahasına İsrailli esirlerin serbest kalması talebiyle bildiri imzalayan İsraillilerin sayısı 122 bini geçti.

İsrail'de, Gazze'deki saldırıların durdurulması pahasına esirlerin geri getirilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyaları ve yayınlanan bildirilerin sayısı 43'e yükselirken yapılan çağrıya güvenlik teşkilatı, bürokrasi ve akademi dünyası başta olmak toplumun çeşitli kesimlerinden destek de büyüyor.

Bildirilere yer veren "Restart Israel" internet sayfasına göre, bugün itibarıyla 122 binden fazla İsrail vatandaşı, "Gazze'ye saldırıların durması pahasına" esirlerin geri getirilmesi için çağrı yapan söz konusu bildirilere imza attı.

İmzaya açılan bildiriler arasında İsrail ordusunun farklı birimlerinde görev yapan ve emekli olmuş askerlere ait olanların yanı sıra sivil vatandaşların yayımladığı bildiriler de yer alıyor.

Bildirilere imza atanların büyük çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu görülüyor.

İnternet sayfasına göre, İsrail ordusunun farklı birimlerinden yaklaşık 10 bin yedek asker ile emekli ordu mensubu 16 bildiri yayımladı.

İsrail'de esir takası için Gazze'ye saldırıları durdurun çağrısı giderek artıyor

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların esir takası anlaşması için durdurulması çağrısıyla ilk kez bir bildiri yayımlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylamıştı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarından da destek gelmişti.

Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.

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Kaynak: AA

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