Gazze için Fatih\'te Protesto

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Gazze Dayanışma Platformu üyesi bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını Fatih'te protesto etti.

Saraçhane Parkı'nda toplanan kalabalık, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İsrail aleyhine sloganlar attı.

"Siyonist katliam çetesinin karşısında, Lübnan halkının yanındayız" pankartı taşıyan grup adına açıklama yapan Murat Daras, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin destek verdiği İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarına tepki gösterdi.

Daras, İsrail'in saldırılarının Müslüman coğrafyayı tehdit ettiğini belirterek, "İsrail, bizim coğrafyamızı kana bulamak için elinden geleni ardına koymuyor. Sadece Müslümanların değil, tüm dünyanın bu kanserden kurtulması gerekmektedir. Asıl meselemiz budur." diye konuştu.

Açıklamanın ardından parkta yatsı namazını kılan katılımcılar, Gazze ve Lübnan halkı için dua ettikten sonra dağıldı.