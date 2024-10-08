Gazze İçin Sanatla Dayanışma

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Üsküdar'da, Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğince 30 kadın ressamın katıldığı " Gazze: Acının ve Umudun Renkleri" etkinliği yapıldı.

Murat Reis Mahallesi'ndeki derneğin bahçesinde yapılan etkinliğin açılışında konuşan Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu, Gazze'de yaşanan acıların herkesin ruhunda bıraktığı izleri sanat yoluyla gözler önüne sermek için toplandıklarını söyledi.

Çocukların hayallerinin çalındığı, umutların söndüğü Gazze'nin bir halkın efsanevi direnişinin sembolü olduğunu belirten Kerimoğlu, "Ne yazık ki orada yaşananlar egemen güçler nezdinde karşılık bulamayan sesler, duyulmayan çığlıklar olarak yankılanıyor. Bu sergide yapılan her bir çizim Gazze'de kaybolan masum canların, yıkılan umutların ve yeniden filizlenen direnişlerin sessiz tanıkları olacak. Bu program sadece Gazze'de yaşananları hatırlamak için değil, aynı zamanda bilincimizi tazelemek içindir." diye konuştu.

Programın mücadele azmini perçinlemek ve umudu diri tutmak için yapıldığına dikkati çeken Kerimoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki umut her şeyin temeli. Bu program Kudüs ruhunu genç kuşaklara anlatma gayretidir. Gazze halkının onuruna adanmış bir hatırlatma ve dayanışma çağrısıdır. Bugün Gazzeli çocukların, kadınların ve yaşlıların sessiz haykırışlarını tuvallere yansıtacağız. Unutmayalım ki yapılacak her bir resim sadece bir hikayeyi anlatmayacak, aynı zamanda barış, adalet ve insanlık için bir çağrı niteliğinde olacaktır. Gazze'deki çocukların gülüşlerini yeniden yeşerteceğimiz günlerin yakın olması ve yaşanan bunca trajedinin daha adil bir dünyaya kapı aralaması dileğiyle konuşmalarıma son verirken, projelerimizi hayata geçirmekte verdiğimiz destekten ötürü hepinize içten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız sanatçı kadınlar."

Etkinlik, Gazze'de yaşanan trajedilerin insan ruhunda açtığı derin yaraları ve umudun nasıl yeniden filizlendiğini sanat yoluyla anlatmayı amaçlıyor.