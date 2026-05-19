Gazze İçin Üsküdar'da Eylem

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etmek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla Üsküdar'da eylem düzenledi.

Üsküdar Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "rotamız Gazze, yükümüz umut" yazılı pankart açtı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylemde katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Sumud Filosu onurumuzdur", "Gazze'ye selam direnişe devam" sloganları attı, meşale yaktı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Amerikalı üyesi, emekli albay ve eski diplomat Ann Wright, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in soykırımına dur demek için 500'den fazla organizasyonun bir araya geldiğini belirterek, "İsrail'e hayır, yani İsrail'e dur demek için 56 gemimiz suya açıldı. Biliyorsunuz ki 17 tanesi de Türkiye'den geldi." dedi.

Filodaki gemilerin Gazze'ye 200 mil mesafede olduklarını dile getiren Wright, gemilerdeki yolcuların Gazze'ye ulaştıklarında 45 ülkenin selamlarını ileteceğini söyledi.

Özgürlük Filosu Endonezya Delegasyonu Üyesi Maimon Herawati, "Her zaman, her Türkiye'ye geldiğimde kalbimi sıcacık hissederim. Neden? Çünkü siz bizim liderimizsiniz." dedi.

Gazze'de 2 milyon insan olduğunu ve topraklarını korumak için Gazzelilerin elinden geleni yaptığını belirten Herawati, "Biz burada onlara şunu göstermek için toplandık, sizi asla yalnız bırakmayacağız. 2004'te tsunami olduğunda ülkemize ilk gelen, ilk yardım eden Türk İHH'ydı." diye konuştu.

"İsrail kaybetmiş, kaybetmeye mahkum"

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı ve Küresel Sumud Filosu katılımcısı Mükremin Köse de "Yolculuğum esnasında şunu gördüm, İsrail kaybetmiş, kaybetmeye mahkum. Barbarlığını, eşkıyalığını, teröristliğini bu kadar sürdüremez." ifadesini kullandı.

İnsanlık vicdanının İsrail'e galip geleceğini vurgulayan Köse, "Yeter ki biz, bize düşeni yapalım. Biz sorumluluklarımızı yerine getirelim. Biz sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz zaman ve bu vicdan karşısında, bu duruş karşısında dayanabilmelerinin ihtimali yoktur." dedi.

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Koçoğlu da bugün insanlık vicdanının bir kez daha ağır bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak, ablukanın kaldırılması için dünyaya çağrıda bulunmak ve mazlum Filistin halkının sesi olmak için yola çıkan ve içinde Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın da olduğu Sumud Filosu bugün İsrail tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde saldırıya uğramıştır. Uluslararası sularda gerçekleştirilen bu saldırı, insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına açık bir meydan okumadır." değerlendirmesinde bulundu.

Alana kurulan dev ekranda Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin ilerleyişi canlı olarak katılımcılara izletildi.

Eylemde, Murat Bozkurt sahne alarak çeşitli ezgiler seslendirdi.

Protestoya, TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da katıldı.