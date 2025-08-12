Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze'nin kıtlığın eşiğinde olduğunu belirterek, İsrail ordusunun tam bir darbe vurmasının felaket olacağını vurguladı.

Lahbib, sosyal medya hesabından, Gazze'deki duruma ilişkin uyarıda bulundu.

"Gazze kıtlığın eşiğinde." ifadesini kullanan Lahbib, yardımların engellendiğini, havadan yapılan yardımların etkisiz olduğunu ve yeni STK kayıt yenileme kurallarının krizi daha da kötüleştirme riski taşıdığını belirtti.

Lahbib, "İsrail ordusunun tam bir darbe vurması felaket olur. Toplu kayıplar, çöken hizmetler ve esirler risk altında. Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve engelsiz insani yardım çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gazzeliler "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 103'ü çocuk olmak üzere, 227'ye çıktığı bildirildi.