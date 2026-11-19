Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlediği saldırılar nedeniyle 6 binden fazla Filistinlinin yeniden yerinden edilmek zorunda kaldığını bildirdi.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde "Filistin halkına karşı işlediği savaş suçları ve soykırım siciline yeni bir suç daha eklediği" belirtildi.

Yaşananların "sivillere yönelik sistematik zorla yerinden etme suçu" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yerinden edilme olaylarının "Sarı Hat" çevresinde, özellikle Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarında yoğunlaştığı aktarıldı.

Selahaddin Caddesi'nin kapatılması ve sivillerle yardım ekiplerinin hareketlerine ağır askeri kısıtlamalar getirilmesinin de bölge halkını göçe zorladığı ifade edildi.

İlk saha verilerine göre, Gazze'nin orta kesiminde 1500'den fazla ailenin, yani 6 bini aşkın Filistinlinin saldırılardan etkilendiği kaydedildi.

İsrail ordusunun bombardıman ve zorunlu tahliye uyarılarıyla Filistinlileri yeniden yerinden ettiği belirtilen açıklamada, temel yaşam koşullarının neredeyse tamamen ortadan kalktığı ve sivillerin sığınabileceği güvenli bir yer kalmadığı vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde dün başlattığı saldırının sona erdiğini ve Selahaddin Caddesi'nin yeniden ulaşıma açıldığını duyurmuştu.