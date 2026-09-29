Gazze Medya Ofisi'ne göre İsrail, ateşkesten bu yana 5 bin 147 ihlal gerçekleştirdi - Son Dakika
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Gazze Medya Ofisi'ne göre İsrail, ateşkesten bu yana 5 bin 147 ihlal gerçekleştirdi

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde 5 bin 147 ihlal işlediğini açıkladı. Açıklamaya göre bu saldırılarda 1421 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 bin 983 kişi yaralandı ve 198 kişi alıkonuldu.

İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde 5 bin 147 kez ateşkesi ihlal ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde aralıksız sürdürdüğü ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu tarihten itibaren 5 bin 147 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği; bu saldırılarda 1421 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 983 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki tüm bölgelerde her türlü müdahale ve ihlalin İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu ihlaller sırasında 198 kişinin alıkonulduğu kaydedildi.

İsrail makamlarının Gazze'ye giren insani yardımlara ilişkin iddialarının yalanlandığı açıklamada, ateşkeste vadedilen yardım aracı sayısına kıyasla bölgeye yüzde 35 daha az tırın girişine izin verildiği bildirildi.

Hasta ve yaralıların yurt dışına çıkış durumuna da değinilen açıklamada, "İşgalci İsrail yönetimi, seyahat edenlerin hareketine sıkı kısıtlamalar getirdi. Gazze Şeridi'ne gidiş geliş yapması gereken 35 bin yolcudan sadece 13 bin 785'inin ayrılmasına izin verildi ve bu izinlere uyma oranı yüzde 39'u geçmedi." ifadelerine yer verildi.

"Yaklaşan kış nedeniyle tehlike çanları çalıyor"

Kış mevsimi nedeniyle yaklaşan insani felakete karşı "tehlike çanlarının çaldığı" uyarısında bulunulan açıklamada, halihazırda 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin derme çatma çadırlarda yaşadığı vurgulandı. Gazze Şeridi'ndeki toplam 270 bin çadırdan 162 bininin yıpranmış ve kullanılamaz durumda olduğunun altı çizildi.

Ateşkesin üzerinden geçen yaklaşık bir yıl boyunca İsrail güçlerinin söz konusu anlaşmanın gerekliliklerinden kaçındığı ve hiçbir şartı yerine getirmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yerle bir olan belde ve mahallelerin yanı sıra bölgede yıkılmaya yüz tutmuş ve tehlike arz eden 255 binanın bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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