Gazze Mektupları Deneyim Sergisi Üsküdar\'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Gazze Mektupları Deneyim Sergisi"nin 2 Haziran'a kadar ziyaretçilerle buluşacağını bildirdi.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfı desteğiyle Gazze Mektupları Deneyim Sergisi, Üsküdar Meydanı'nda ziyaretçilere açıldı.

Gazze'de yaşanan insani dramı, doğrudan bölge halkının kaleminden çıkan mektuplar, çizimler ve video içerikleri aracılığıyla aktaran sergi; hologram, artırılmış gerçeklik ve dijital video teknolojileriyle zenginleştirildi.

Sergi, ziyaretçilere yalnızca bir sergi değil, duygusal ve etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin bu küresel insani meseledeki duyarlılığını ve duruşunu, teknoloji ve dijital sanatın olanaklarıyla uluslararası standartlarda bir anlatıya dönüştüren proje, farkındalık oluşturmayı, empatiyi güçlendirmeyi ve güçlü bir toplumsal hafıza inşa etmeyi amaçlıyor.

Gazze Mektupları Deneyim Sergisi, 2 Haziran'a kadar Üsküdar Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.