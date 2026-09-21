Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında 5 Filistinli öldü - Son Dakika
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Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında 5 Filistinli öldü

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Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği son saldırılarda 2'si çocuk, 3'ü kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi; çok sayıda kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığına göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ihlali nedeniyle bugüne kadar 1394 Filistinli öldü, 4 bin 839 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda 2'si çocuk, 3'ü kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Sündüs Ekrem hayatını kaybetti.

Tuffah Mahallesi'ndeki Es-Sikka Caddesi'nde de İsrail'e ait "Quadcopter" tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) ateşinde bir kadın yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda İsrail askerlerine ait araçlardan açılan ateş sonucu 31 yaşındaki Fida Hıdır Tutah başından vurularak hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesinde ise İsrail askerlerinin yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara açtığı ateş sonucu bir çocuk göğsünden vurularak yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikka bölgesinde İsrail'e ait SİHA'nın düzenlediği saldırıda da bir Filistinli kadın öldü, bazıları yaralandı. Kentin farklı bölgelerinde İsrail askerlerinin ateş ve topçu saldırılarında aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde Bureyc ve Megazi mülteci kampları arasındaki çadırlara yönelik ateşte bir çocuk yaralanırken, Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve top mermisinin isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu alanlara, evlere ve çevrelerine ateş açtığı, topçu atışları ve SİHA saldırıları düzenlediği aktarıldı.

Han Yunus'un güneydoğusunda da İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerde ev ve yerleşim binalarını hedef alan geniş çaplı yıkım gerçekleştirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliya'nın en-Nezle bölgesinden 24 yaşındaki Muhsin Ahmed Behce de günler önce İsrail'in saldırısı sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ettiği saldırılarda bugüne kadar 1394 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 839 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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