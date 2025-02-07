Gazze'nin kuzeyinde 66 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Gazze'nin kuzeyinde 66 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı

İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, 66 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

07.02.2025 01:16
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İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, 66 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürü Mahmud Basal, AA'ya yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun buldozerlerle yaptığı yıkımlar sonucu onlarca kişinin oluşan toprak setlerinin altında gömülü kaldığını söyledi.

Kuzeydeki Cibaliya bölgesinde 37 kişinin cesedine ulaşıldığını aktaran Basal, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda da 29 kişinin cesedinin toprak ve enkaz altından çıkarıldığına işaret etti.

Basal, "İşgalcilerin kara saldırıları sırasında Filistinlilerin şehitlerini sokaklara, meydanlara ve parklara gömmek zorunda kalmaları nedeniyle henüz bulunamamış çok sayıda mezar var." diye konuştu.

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yerinden edilenlerin kötü koşullarda hayat mücadelesi verdiğinin altını çizen Basal, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde bulunan onlarca çadırın uçtuğuna dikkati çekti.

Kış mevsiminin zorlu koşuları nedeniyle Filistinlilerin acılarının katlandığına vurgu yapan Basal, "Sadece Gazze'de ve kuzeyde evleri yıkılan Filistinlileri barındırmak için acilen 120 bin çadıra ihtiyaç var." dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 47 bin 583 Filistinli öldü, 111 bin 633 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'nin kuzeyinde 66 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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