İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Şifa Hastanesinden bir sağlık kaynağının AA'ya verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu düzenlediği son saldırıda Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin Ard eş-Şanti bölgesini hedef aldı.

Saldırıda Muhammed Hasan el-Kahlut hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

AA'ya konuşan görgü tanıkları ise İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) mahalledeki bir evin çatısında bulunan iki Filistinliyi füzeyle hedef aldığını söyledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin merkezindeki Vahdet Caddesi'nde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1075 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 163 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 772'ye, yaralı sayısı 176 bin 238'e ulaştı.