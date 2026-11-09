Gazze'nin yıkımını anlatan sergi COP31'de 63 fotoğrafla açıldı - Son Dakika
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Gazze'nin yıkımını anlatan sergi COP31'de 63 fotoğrafla açıldı

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Gazze\'nin yıkımını anlatan sergi COP31\'de 63 fotoğrafla açıldı
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Memur-Sen ile ILC'nin AA katkılarıyla hazırladığı 'Dönüş Umudu: El-Avde' sergisi COP31'de ziyarete açıldı. Sergide AA foto muhabirlerinin Gazze'deki insani ve çevresel yıkımı gösteren 63 fotoğrafı yer alırken Ali Yalçın, zeytin ağacı ve anahtarların taşıdığı hafızaya işaret etti.

Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonunca (ILC), Gazze'de yaşanan insani ve çevresel yıkıma dikkati çekmek amacıyla Anadolu Ajansının (AA) katkılarıyla düzenlenen "Dönüş Umudu: El-Avde" deneyim sergisinin açılışı yapıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı ve ILC Başkanı Ali Yalçın, COP31 Yeşil Bölge-Kongre Merkezi Fuaye Alanı'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergiyle bir halkın toprağına duyduğu sevgiye ve bütün zorluklara rağmen yaşatılan umuda tanıklık edildiğini söyledi.

Serginin merkezinde zeytin ağacı olduğunu belirten Yalçın, "O ağaca yalnızca gözlerimizle değil kalbimizle bakacağız. Çünkü Filistin'de zeytin ağacı yalnızca bir ağaç değildir. Bir ailenin geçmişi, bir babanın alın teri, bir annenin emeği, bir çocuğun geleceği demektir." diye konuştu.

Sergide yüze yakın anahtarın oluşturduğu bir harita bulunduğunu dile getiren Yalçın, anahtarın yalnızca bir kapıyı açmadığını, geçmişle gelecek arasında bir bağ kurduğunu ve bir gün yeniden eve dönme umudunu taşıdığını ifade etti.

Bugün dünyanın geleceğinin konuşulduğu COP31 İklim Zirvesi'nin gerçekleştirildiğini kaydeden Yalçın, "Burada yeşil dönüşümü, dijitalleşmeyi, yapay zekayı ve bununla beraber sosyal dönüşümü tartışacak insanlar. Gazze'de oluşturulan enkazı, esas ortaya çıkan hasarı tartışmak gerekiyor." dedi.

"Savaş ve yıkımla bağlantılı sera gazı emisyonu 33,2 milyon ton karbondioksit eşdeğerine ulaştı"

Gazze'de ortada kocaman bir enkaz olduğunu belirten Yalçın, 164 tarihi ve kültürel miras alanının zarar gördüğünü, 80 bin insanın yaşamını yitirdiğini, savaş ve yıkımla bağlantılı sera gazı emisyonunun ise 33,2 milyon ton karbondioksit eşdeğerine ulaştığının hesaplandığını aktardı.

Yalçın, "Dünyanın bir tarafında refahın yükseldiği bir yerde, diğer tarafta enkazın, yıkımın, açlığın, sefaletin, yoksulluğun insanlara bir seçenek olarak sunulduğu dünya adil bir dünya değildir." ifadesini kullandı.

Yalçın, AA muhabirine, sergide çevre katliamını gösteren ve hafızalarda yer eden çarpıcı fotoğrafların bulunduğunu söyledi.

Gazze'de ortaya konulan katliam, yok edilen doğa ve soykırımın bu çağın en büyük utancı olduğunu vurgulayan Yalçın, "Anadolu Ajansı ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma son derece önemli. Burada Gazze'de umudu tükenen anneler, hayattan koparılan insanların fotoğrafları, metruk binalarda eğitimini tamamlamaya çalışan ve hayata hala tutunmaya çalışan çocuklar yer alıyor." diye konuştu.

Memur-Sen olarak COP31'de bu hafızayı bir kez daha insanların belleğine kazımak istediklerine dikkati çeken Yalçın, bütün ziyaretçileri sergiyi gezmeye davet etti.

AA'ya teşekkür plaketi

Yalçın, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ve ekibine, eserleriyle sergiye hayat veren Filistinli sanatçılara, katkı sunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Yalçın, serginin hazırlanmasına verdiği destek ve katkılarından dolayı AA'ya teşekkür plaketi takdim etti. Plaketi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz adına AA Ankara Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Aytaç Ünal aldı.

Ünal, "Filistin halkının sesini ve Gazze'de yaşanan soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan meslektaşlarım ve Genel Müdürümüz Serdar Karagöz adına bu plaketi kabul ediyorum. Teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Yalçın, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ile yurt içi ve dışından gelen misafirlerle sergiyi gezdi.

Sergide, AA foto muhabirlerinin Gazze'de yaşanan insani ve çevresel yıkıma dikkati çektiği 63 fotoğrafı yer aldı.

Kaynak: AA
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