Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen 1417 kişinin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen 1417 kişinin öldüğünü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana süren saldırılarında 1417 kişinin öldüğünü, 4 bin 964 kişinin yaralandığını bildirdi. Son 24 saatte hastanelere 2 ölü ve 11 yaralı getirilirken Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 74 bin 18'e yükseldi.

İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1417 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 964 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 2 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1417 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 964 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 18'e, yaralı sayısının 175 bin 79'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
Savaş ve ÇatışmaSağlık BakanlığıİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Özgür Özel: Yeni Parti’yi birinci parti yapamazsam görevi bırakacağım Özgür Özel: Yeni Parti'yi birinci parti yapamazsam görevi bırakacağım
Kırıkkale’de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı Kırıkkale'de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı
Köftecinin kaldırım taşıyla öldürdüğü anlar kamerada Köftecinin kaldırım taşıyla öldürdüğü anlar kamerada
Greenwood, Osimhen’i solladı Aradaki fark dudak uçuklattı Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı
Pakistan’da polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 11 ölü, 30 yaralı Pakistan'da polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 11 ölü, 30 yaralı
12:53
İsim verip ’’Paraları yemişsiniz’’ diye seslenen Aziz Yıldırım, kürsüde esip gürledi
İsim verip ''Paraları yemişsiniz'' diye seslenen Aziz Yıldırım, kürsüde esip gürledi
12:42
Konserde beklenmedik kaza Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
12:27
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur’dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım
12:03
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
11:51
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 12:57:58. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen 1417 kişinin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei