Gazze Sağlık Bakanlığı ateşkesten bu yana 1445 ölü, 5 bin 72 yaralının olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze Sağlık Bakanlığı ateşkesten bu yana 1445 ölü, 5 bin 72 yaralının olduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 1445 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 72 kişinin yaralandığını açıkladı. Son 48 saatte hastanelere 7 cenaze ve 20 yaralı getirildiği belirtildi.

İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1445 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 72 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, hastanelere son 48 saatte 7 kişinin cenazesi ile 20 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 4'ünün yeni saldırılarda öldüğü, 2'sinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1 kişinin cenazesinin ise enkazdan çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1445 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 72 kişinin yaralandığı ve daha önce enkaz altında kalan 835 kişinin cenazesine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı tarihten bu yana toplam can kaybının 74 bin 228'e, yaralı sayısının ise 175 bin 188'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
Sağlık BakanlığıİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Gurbetçiler gitti, onlar geldi Esnaf bayram ediyor Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
13:58
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
13:53
Fon mağduruna çifte müjde Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 14:14:28. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze Sağlık Bakanlığı ateşkesten bu yana 1445 ölü, 5 bin 72 yaralının olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei