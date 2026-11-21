Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları artırarak ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve soykırımı sürdürdüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını artırması, 7 kişinin bu saldırılarda hayatını kaybetmesi ve daha fazla evin yıkılması, ateşkesin ısrarla ihlal edildiğini göstermektedir. Saldırılardaki artış, İsrail'in, dünyanın gözü önünde sivillere yönelik soykırımı sürdürmesi anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de insanların öldürüldüğü, evlerin havaya uçurulduğu ve Sarı Hat'ın batısındaki yerleşim yerlerinde sürekli olarak toprak gasbedildiği belirtildi.

Bu saldırıların halkın sürekli olarak yer değiştirmesine sebep olduğu aktarılan açıklamada, bu savaş suçlarının faillerinin yargılanması için acilen harekete geçilmesi gerektiği kaydedildi.

İsrail ordusu Gazze'de "Sarı Hat" yakınlarında yeni saldırı başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda yeni bir askeri saldırı başlatmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünden (COGAT) 18 Kasım'da yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde askeri operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek işgalini genişletirken, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

Filistin tarafı ise İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını, "Sarı Hat"ı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.