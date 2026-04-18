Gazze Savaşı'nda 38 Bin Kadın ve Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

18.04.2026 20:17
BM raporuna göre, Gazze'de iki yıl süren savaşta 38 binden fazla kadın ve kız çocuğu hayatını kaybetti.

BM Kadın Birimi tarafından yayımlanan bir rapor, iki yıl süren Gazze Savaşı'nda 38 binden fazla kadın ve kız çocuğunun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ortaya koydu.Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) yayımladığı bir rapora göre, Gazze'deki savaş sırasında 38 binin üzerinde kadın ve kız çocuğu hayatını kaybetti.

Cuma günü New York'ta yayımlanan rapor, savaş boyunca, İsrail'in saldırılarında günde ortalama 47 kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Raporda, enkaz altında halen insanların olabileceği ve gerçek sayının çok daha yüksek olma ihtimalinin büyük olduğu belirtildi. Bunlara ek olarak yaklaşık 11 bin kadın ve kız çocuğunun da savaşta, hayatları boyunca fiziksel engelli olarak yaşayacak şekilde ağır yaralandığı ifade ediliyor.

"Aile yapıları kökten değişti"

Rapordaki veriler Ekim 2023'te İsrail'in askeri operasyonunun başlamasından Ekim 2025'te ateşkes ilanına kadar geçen iki yıllık dönemi kapsıyor. UN Women'ın Arap ülkeleri bölge direktörü Moez Doraid, tehlikeli durumun henüz atlatılamadığını belirterek "Çok yüksek can kaybına ek olarak savaş, aile yapılarını köklü biçimde değiştirdi: Şu anda on binlerce hane kadınlar tarafından yönetiliyor. Bunların çoğu artan ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya ve daha fazla riske maruz kalıyor. Aynı zamanda bakım ve hayatta kalmanın tüm yükünü tek başlarına taşıyorlar" dedi.

BM Kadın Birimi, bu nedenle ateşkes sürecinde kız çocukları ve kadınların daha iyi korunmasını talep ediyor. "Kadınlar ve kız çocuklarının yeniden yapılanma çalışmalarının merkezinde yer alması" gerektiğini vurgulayan Doraid, "Barış inşası ile yeniden yapılanmaya da kadınların etkili bir şekilde dahil edilmesi" gerektiğini ifade etti. .

KNA/ ET,CÖ

Kaynak: Deutsche Welle

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

