Gazze Şeridi'nde çatışmalar devam ediyor, İsrail saldırıları sonucu 2 Filistinli öldü - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde çatışmalar devam ediyor, İsrail saldırıları sonucu 2 Filistinli öldü

Gazze Şeridi\'nde çatışmalar devam ediyor, İsrail saldırıları sonucu 2 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda, İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının bir evi bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı. İsrail topçu birlikleri ise Refah kentinin doğu bölgelerine yönelik saldırılarına devam ediyor. Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğu bölgesinden de dumanlar yükseliyor ve silah sesleri duyuluyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Refah kentinin doğusunda İsrail askerleriyle çatışmaya girdiğini açıkladı. Hamas'ın ateşkes önerisine onay vermesine rağmen İsrail saldırıları devam ediyor.

07.05.2024 20:59
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda, İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar devam ediyor.

Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının kentteki bir evi bombalaması sonucu 2 Filistinlinin öldüğünü, diğer bazılarının yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Refah kentinin doğusunda yer alan bazı evlere hava saldırıları düzenlediğini aktardı.

İsrail topçu birlikleri ise dün geceden beri çoğu Refah kentinin doğu bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin direniş grupları ile İsrail ordusu arasında çatışmaların yaşandığı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğu bölgesinden de dumanların yükseldiği görülüyor, silah ve patlama sesleri duyuluyor.

Bu arada Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Refah kentinin doğusunda bir binaya giren İsrail askerleri ile çatışmaya girdiklerini açıkladı.

Açıklamada, Kassam Tugayları unsurlarının İsrail'in Merkava tipi tankını 105 milimetrelik Yasin tanksavar roketleriyle vurduğu aktarıldı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde çatışmalar devam ediyor, İsrail saldırıları sonucu 2 Filistinli öldü - Son Dakika

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