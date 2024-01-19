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Gazze Şeridi'nde İnternet ve İletişim Hizmeti Aşamalı Olarak Geri Dönüyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İnternet ve İletişim Hizmeti Aşamalı Olarak Geri Dönüyor

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 8 gündür kesinti yaşanan internet, sabit hat ve cep telefonu iletişimi aşamalı olarak geri dönmeye başladı. Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal tarafından yapılan açıklamada, teknik ekiplerin tahribatı onardığı ve iletişim hizmetinin çeşitli bölgelere aşamalı olarak verildiği belirtildi. İsrail saldırılarında 14 şirket çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze Şeridi\'nde İnternet ve İletişim Hizmeti Aşamalı Olarak Geri Dönüyor
19.01.2024 - 23:21,  Güncelleme: 23:25
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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 8 gündür kesik olan internet, sabit hat ve cep telefonu iletişimi aşamalı olarak gelmeye başladı.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne aşamalı olarak tekrar gelen iletişim hizmeti hakkında bilgi verildi.

Teknik ekiplerin İsrail saldırıları nedeniyle oluşan tahribatı onardığı kaydedilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine internet ve iletişim hizmetinin aşamalı olarak verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "şartların zorluğuna rağmen iletişim ve internet hizmetinin son kesintiden önceki haline geri döndüğü" ifade edildi.

İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda birkaç gün önce onarım yapan teknik ekipten 2 kişinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana şirket çalışanı 14 kişinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail'in 12 Ocak'ta düzenlediği saldırılarda ana dağıtım hatlarının zarar görmesi sonucu Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde internet ve iletişim kesilmişti.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 12 Ocak'ta başlayıp 8 gün sürdü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde İnternet ve İletişim Hizmeti Aşamalı Olarak Geri Dönüyor - Son Dakika
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