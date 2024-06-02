Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun afet bölgesi ilan edildi

Gazze Şeridi\'nde İsrail saldırıları sonucu Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun afet bölgesi ilan edildi

Gazze Şeridi Kuzey Belediyeler Acil Durum Komitesi, İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun kentini afet bölgesi ilan etti. İsrail ordusu, bölgedeki evleri yıktı, altyapıyı tahrip etti. Gazze'nin kuzeyindeki halk zor insani koşullar altında yaşamaya devam ediyor. Acil yardım çağrıları yapılıyor.

02.06.2024 16:27
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Gazze Şeridi Kuzey Belediyeler Acil Durum Komitesi, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun kentini "afet bölgesi" ilan etti.

Acil Durum Komitesi Başkanı Naci Serhan, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan söz konusu iki bölge hakkında bilgi verdi.

"İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belediyelerde 50 bin evi yıktı. Çoğu belediyede kanalizasyon ağlarını ve yolları buldozerlerle yok etti." diyen Serhan, Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun kentinin afet bölgesi haline geldiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halkın "zor insani koşullardan" muzdarip olduğunu, bölgeye yardım, ilaç ve yakıt girişinin olmayışı nedeniyle de büyük sıkıntılar çekildiğini vurgulayan Serhan, "İşgalciler, saldırılarda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 35 su kuyusuyla birlikte bazı okul ve tesisleri yok etti." dedi.

-Yeniden yaşanabilecek "kıtlık" uyarısı

Son aylarda çocuk ve yaşlılar dahil, onlarca Filistinlinin ölümüne yol açan "kıtlığın" tekrarlanmaması konusunda uyarıda bulunan Serhan, BM ve uluslararası kuruluşlara "Gazze Şeridi'ne acil yardım ulaştırılması için acil müdahale" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı ve çevre bölgelere yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.

Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan Filistinliler evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail askerleri 30 Mayıs'ta, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.

İsrail ordusunun 20 gün devam eden saldırılardan sonra çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda enkazdan ceset kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kemal Advan Hastane yetkilileri, sağlık ve arama ekipleri, Cibaliya'da bina enkazlarında ve sokaklarda ulaşılan cansız beden sayısının 120'yi aştığını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun afet bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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