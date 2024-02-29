Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.000'i aştı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.000'i aştı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde hasar görmüş bir binanın önündeki insanlar, 28 Şubat 2024. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un, Perşembe günü X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.000'i aştı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

29.02.2024 16:48
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GAZZE, 29 Şubat (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde hasar görmüş bir binanın önündeki insanlar, 28 Şubat 2024.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un, Perşembe günü X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.000'i aştı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.000'i aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.000'i aştı - Son Dakika
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