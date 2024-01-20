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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarıyla mücadele: Günlerce aç kalmak - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarıyla mücadele: Günlerce aç kalmak

İsrail'in saldırıları sonucu harabeye dönen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, yiyecek ve su bulmakta zorluk çekiyor. Ekmek, et ve sebze gibi temel gıdaların kıt olduğu bölgelerde yaşayan aileler, yabani otlardan beslenmeye çalışıyor. Bir ailenin doyurulması bile büyük bir mücadele gerektiriyor. Savaşla birlikte yeme alışkanlıkları da değişen Filistinliler, hayatta kalmak için her gün rızık peşinde koşmak zorunda kalıyor. Su bulma konusunda da sıkıntı yaşayan aileler, yaşadıkları zorluklara rağmen yaşama iradesiyle mücadele ediyor.

Gazze Şeridi\'nde İsrail saldırılarıyla mücadele: Günlerce aç kalmak
20.01.2024 - 11:14,
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İsrail saldırılarında harabeye dönen, yardım girişlerinin de çok az olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, bazen günlerce tek lokma yemeden hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana havadan bombaladığı, karadan da pek çok noktasında ilerleyerek güneyle bağlantısını kestiği ve yardım girişlerine engel olduğu kuzeyde halk yiyecek yemek ve içecek su bulmakta zorluk yaşıyor.

Ekmek, un, et, konserve ve sebzenin kıt ve bu sebeple de pahalı olduğu kuzeydeki bölgelerde yaşayan Filistinliler yabani otlardan yemek, gerektiğinde buğdaydan un yapıyor ve topladıkları odunlarla bunları pişiriyor.

Hal böyle olunca 6 kişilik bir aileyi doyurmak yaklaşık bir günlük mesai anlamına geliyor.

AA ekibi, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya sakinlerinden Ebu Ahmed Saliha'nın aile fertlerini doyurabilmek için verdiği bu mücadeleye tanıklık etti.

Gıda bulamıyorlar, bulsalar alamıyorlar

Saliha'nın bir tas yemek için verdiği mücadele ebegümeci toplamakla başladı. Bu mesai daha sonra odun toplama ve saldırılar nedeniyle büyük kısmı yıkılan Cibaliya çarşısında un aramakla devam etti.

Savaş öncesiyle sonrasını kıyaslayan Saliha, "Kötünün de kötüsü bir durumdayız. Hayatı idame ettirmek için gerekli un, su, şeker ve konserve gibi en temel maddeleri bile bulamıyoruz, bulsak da bunlar astronomik rakamlara satılıyor." dedi.

Saliha, 4 aile arasında paylaştırdıkları 3 kilogramlık bir un poşetinin savaştan önce 2 dolara, bugünse 15 dolara satıldığına dikkati çekti.

Savaşla birlikte yeme alışkanlıkları da değişti

Eve gelerek topladığı ebegümeçlerini ayıklayan Saliha, daha sonra evdeki kadınların açtığı lavaş ekmeklerini pişirmeye koyuldu.

Saliha, savaştan önce çok nadiren pişirilen bu yemeklerin, bugün yiyecek başka bir şey olmadığı için sofraların vazgeçilmezi haline geldiğini ifade etti.

Yine savaştan önce cuma günlerinin Gazze'deki Filistinliler için kutsal bir gün olduğunu ve o gün çalışmadıklarını kaydeden Saliha, artık cuma dahil her gün rızık peşinde koşmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

3 gün aç kaldıkları oluyor

Ebegümecini ve ekmeği pişirip ailesini sofranın başında toplamayı başaran Saliha, "Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresinde gıda sıkıntısı yaşandığı için bazen 3 gün boyunca ağzımıza tek lokma koymadığımız oluyor." dedi.

Su bulmakta da sıkıntı çektiklerini anlatan Saliha, "Bir litre suyu 6 kişi 2 günde içiyoruz." diye konuştu.

Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen, "Biz Filistinlilere hiçbir şey diz çöktüremez. Olmayandan olanı çıkarırız." diyen Saliha, sahip oldukları yaşama iradesiyle tüm zorlukların üstesinden geldiklerini gösterdi.

Kaynak: AA
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