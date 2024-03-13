Gazze Şeridi'nde Kıtlık ve Ölümler Artıyor: Uluslararası STK'lar ve İnsan Hakları Örgütleri Ateşkes ve Karadan Yardım Çağrısı Yaptı

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İsrail ordusunun, yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) ve insan hakları örgütleri, yetersiz beslenme ve hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin arttığına işaret ederek, hükümetlere ateşkes ve karadan insani yardıma öncelik vermeleri çağrısı yaptı.

Aralarında OXFAM, Amnesty International ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonunun da olduğu 25 sivil toplum kuruluşunun ortak yazılı açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım ihtiyacının havadan yapılan operasyonlarla karşılanamayacağı vurgulanarak, "(Hükümetlerin) Öncelikli sorumlulukları vahşet suçlarının işlenmesini önlemek ve acımasız bombardımana ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını engelleyen kısıtlamalara son verilmesi için etkili siyasi baskı uygulamaktır." ifadesi kullanıldı.

Filistinlilerin aylardır temiz suya erişiminin olmadığına ve yemek bulamadıklarına dikkat çekilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki halkın "aylardır kriz düzeyinde açlıkla mücadele ettiği" belirtildi.

Açıklamada, aralıksız süren bombalamalar nedeniyle sağlık sisteminin de tamamen çöktüğüne, yetersiz gıda, susuzluk ve benzeri hastalıklardan son haftalarda en az 20 çocuğun öldüğü kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde yapılan havadan yardım operasyonlarının ihtiyacı karşılamaya yetmeyeceği yinelenen açıklamada, hükümetlere karadan insani yardım yapılmasına öncelik vermeleri çağrısı yapıldı.

ABD, İngiltere ve Fransa gibi havadan yardım bırakan ülkelerin aynı zamanda İsrail'e silah sağladığının da altı çizilen açıklamada, "Bu devletlerin uluslararası hukuk yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için, uluslararası suçlarda kullanılma riski taşıyan tüm silah transferlerini durdurmalarının yanı sıra derhal ateşkes, sınırsız insani yardım ve faillerin hesap verebilirliğinin sağlanması için anlamlı tedbirler almaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, havadan yapılan yardımların insan hayatını da tehdit ettiğine dikkat çekilerek, bu yardım paketlerine ulaşmak isteyen en az 5 kişinin öldüğü hatırlatıldı.