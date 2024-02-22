Gazze Şeridi'nde Mısır sınırı yakınlarında geçici kamplar kuruldu - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Mısır sınırı yakınlarında geçici kamplar kuruldu

Gazze Şeridi\'nde Mısır sınırı yakınlarında geçici kamplar kuruldu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Mısır sınırı yakınlarında kurulan geçici kamplar, 21 Şubat 2024 tarihinde fotoğraflandı. Kamplar, bölgedeki insanlara barınma ve geçici bir çözüm sağlamayı amaçlamaktadır.

22.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:00
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REFAH, 22 Şubat (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Mısır sınırı yakınlarında kurulan geçici kamplar, 21 Şubat 2024. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde Mısır sınırı yakınlarında geçici kamplar kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde Mısır sınırı yakınlarında geçici kamplar kuruldu - Son Dakika
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