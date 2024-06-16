Gazze Şeridi'nde Savaşa Rağmen Kurban Kesimi - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Savaşa Rağmen Kurban Kesimi

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in saldırılarında yıktığı evlerinin yıkıntıları üzerinde kurbanlarını kesmeye devam ediyor. İsrail ablukası ve kurbanlık girişlerinin engellenmesi nedeniyle kurban fiyatlarının yüksek olduğu Gazze'de, halk yaşadıkları acılara rağmen bayramı kutlamak istediklerini dile getiriyor.

16.06.2024 15:47
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Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde onlarca Filistinli, savaşa rağmen kurbanlarını, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yıktığı evlerinin yıkıntıları üzerinde kesti.

AA muhabirine konuşan Filistinli Abdullah Ebu Dekka, savaşa ve evlerinin yıkılmasına rağmen kurban alıp İsrail'in yıktığı evlerinin önünde kestiğini söyledi.

Ebu Dekkka, İsrail ablukası ve kurbanlık girişlerinin engellenmesi nedeniyle bu yıl Gazze Şeridi'nde kurban fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve kendisinin kestiği kurbanın fiyatının 4 bin şekele (yaklaşık 1070 dolar) ulaştığını ifade etti.

"Gazze halkının azametli olduğunu, İsrail'in saldırılarında sahip oldukları her şeyi feda ettiklerini, evlerinin yıkıldığını, çocuklarının öldürüldüğünü, ama yaşamaya devam ettiklerini" dile getiren Ebu Dekka, İsrail'in yıktığı evlerini yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Gazzeli Esma Ebu Dekka da "(savaştan önce) Koyun yetiştirme projem vardı ama savaşta evim bombalandı ve proje yarım kaldı, elimde sadece bir koyun kaldı ve onu da bu bayramda kurban etmeye karar verdim." diye konuştu.

Ebu Dekka, acılara, yaralara ve katliamlara rağmen Gazze'nin bayramı kutladığını dünyaya kanıtlamak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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