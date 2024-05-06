Gazze Şeridi'nden İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nden İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

Gazze Şeridi\'nden İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

Gazze Şeridi'nden Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler sonucunda 3 asker hayatını kaybetti, 3 asker ise ağır yaralandı. İsrail ordusu, saldırıda toplamda 10 roket fırlatıldığını ve 14 askerin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı kapatıldı. İsrail savaş uçakları ise saldırının ardından Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenledi.

06.05.2024 00:07
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Gazze Şeridi'nden, güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler nedeniyle 3 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kerem Ebu Salim'deki İsrail askerlerini hedef alan roketli saldırıda 3 asker hayatını kaybetti. 3 asker de ağır yaralandı.

İsrail Ordu Sözcülüğü de Refah Sınır Kapısı yakınlarından, Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne yaklaşık 10 roket fırlatıldığını, 4'ü ağır 14 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın, saldırılar nedeniyle Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığı aktarılmıştı.

Öte yandan görgü tanıkları, söz konusu olayın ardından İsrail savaş uçaklarının, Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nden İsrail askeri noktasına roket saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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