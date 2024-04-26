Gazze Şeridi\'ne Giren Yardım Tırlarının Sadece %4\'ü Kuzeye Ulaştı

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Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, ABD ve İsrail'in iddialarının aksine bir hafta içinde Gazze Şeridi'ne giren toplam 1063 insani yardım tırından yalnızca 49'unun Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hafta Gazze Şeridi'ne giren insani yardım tırının sayısı 1063'e ulaştı. 205 tır Refah Sınır Kapısı'ndan, 858 kamyon da (İsrail kontrolündeki) Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girdi." ifadelerini kullandı.

Maruf, toplam tır sayısından yalnızca 49'unun Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştığını belirtti.

Gazze Şeridi'ne giren insani yardım kamyonu sayısının, özellikle kuzeydeki Filistinlilerin ihtiyaçlarından çok daha az olduğuna dikkati çeken Maruf, "Bu sayılar, ABD ve İsrail'in yardım tırlarının sayısının artırılacağından söz eden ve günde 300 yardım tırının getirildiği yönündeki iddialarıyla çelişiyor." ifadelerine yer verdi.

Maruf, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım girişine kısıtlamalar uygulamakla suçlayarak şunları kaydetti:

"Bu uygulamalar hesap verilmesi gereken suçlardır ve Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbirlerle çelişmektedir. Gıda krizinin etkilerinden kurtulmak için günde en az 1000 insani yardım tırının girişine izin verilmesi gerekiyor. Gazze Şeridi'ne açılan tüm sınır kapıları da açılmalı."

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıları 203 gündür devam ediyor.

Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli, ağır bir insanlık felaketi yaşıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde İsrail'in kara işgali ve saldırılarını sürdürmekteki ısrarı, Hamas'ın ise kalıcı bir ateşkes talep etmesi müzakerelerin tıkandığı noktalar olarak gösteriliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen koridora yeni bir saldırı başlattığını açıklamıştı.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.