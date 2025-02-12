Gazze'ye 194 Yardım Tırı Girişi - Son Dakika
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Gazze'ye 194 Yardım Tırı Girişi

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Ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'ye 194 yardım tırı girdi, ihtiyaç hala karşılanmadı.

12.02.2025 11:22
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- Gazze Şeridi'ne 194 yardım tırı giriş yaptı

GAZZE - Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaması çerçevesinde dün insani yardım taşıyan 194 tır, Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye giriş yaptı.

İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişi sürüyor. Bölgede 19 Ocak'ta yürürlüğe giren anlaşma çerçevesinde dün 180'i gıda ve yardım malzemesi, 14'ü ise yakıt ve doğal gaz taşıyan 194 tır Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giriş yaptı. Yardımlar, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı ile Filistin Kızılayı'na teslim edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında Gazze'ye her gün 50'si yakıt yüklü olmak üzere 600 yardım kamyonunun girmesine izin verilmesini öngörüyor. Yardım kamyonlarının yarısı Gazze'nin kuzeyine gönderilecek.

Hamas, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini açıklamıştı

Hamas'ın Gazze'deki hükümet medya ofisinin başkanı Selame Maruf, İsrail'in anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıklamış, Gazze Şeridi'ne günde 50 yerine sadece 15 yakıt kamyonunun girdiğini belirtmişti. İsrail saldırılarında yerinden olan Gazzelilerin barınması için yaklaşık 200 bin çadır ve 60 bin mobil eve ihtiyaç olduğunu ve bölgeye giren sayının çok yetersiz kaldığını aktarmıştı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada ise, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat'ta yapılması planlanan 6'ncı esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği duyurulmuştu.

Kaynak: İHA

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