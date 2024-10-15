Gazze'ye 30 Kamyon Gıda Yardımı Bekleniyor - Son Dakika
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Gazze'ye 30 Kamyon Gıda Yardımı Bekleniyor

İsrail saldırıları devam ederken, Gazze'nin kuzeyine 30 kamyon gıda yardımı girmesi umuluyor.

15.10.2024 19:06
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(ANKARA) - İnsani yardım geçişlerinin 30 Eylül'den bu yana engellendiği Gazze'nin kuzeyine bugün 30 kamyon gıda yardımının girmesi bekleniyor. İsrail ordusunun 11 gün önce bölgede başlattığı saldırılarda çok sayıda Filistinli sivil hayatını kaybederken sağlık yetkilileri son 24 saatte en az 55 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu tahliye emirleri verdiği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye çevresinde saldırılarını artırdı. Bölgedeki sağlık yetkilileri son 24 saatte İsrail saldırılarından en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.  Cibaliye mülteci kampı, son 11 gündür İsrail saldırılarının odak noktası oldu. Kampı kuşatan ve kamp çevresine tanklar gönderen İsrail ordusu amaçlarının burada Hamas militanlarını etkisiz hale getirmek yeniden toplanmasını engellemek olduğunu söylüyor.

İsrail bağımsız medya kuruluşlarının bölgeye girişine izin vermezken bölgeye insani yardımların geçişinde de sorun yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım çalışanları, bugün 30 kamyon gıda yardımının Gazze'nin kuzeyine girmesini umduklarını söyledi. Gazze'ye geçişleri yöneten İsrail kurumu COGAT, Dünya Gıda Programı'ndan gelen un ve gıda taşıyan 30 kamyonun girişine izin verdiğini açıkladı. Bölgeye en son 30 Eylül'de bir insani yardım tırı giriş yapabilmişti.

BM kaynaklarınca yapılan tahminlere göre, Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 400 bin Filistinli'nin mahsur kalmış durumda. BM İnsan Hakları Ofisi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "Gazze'nin kuzeyini Gazze Şeridi'nin geri kalanından tamamen kesmek istiyor gibi göründüğünü" belirtti. çalışanları dün gıda sırasında bekleyen en az 10 sivilin İsrail'in topçu ateşi sonucunda öldürüldüğünü duyurdu.

Bölgeden kaçmaya çalışan siviller hedef alınıyor

Bölge kaynakları İsrail'in tahliye emirlerine rağmen bölgeden kaçmaya çalışan sivillere yönelik saldırılarda bulunduğunu ifade ediyor. Çalışanları Uluslararası Kızılhaç Komitesi konuya ilişkin bir açıklama yayınlayadı. Komite, "Kuzey Gazze'de yoğun çatışmalar ve tahliye emirleri arasında, aileler tarif edilemez bir korku, sevdiklerini kaybetme, kafa karışıklığı ve yorgunlukla karşı karşıya kalıyor. İnsanlar güvenli bir şekilde kaçabilmeli, daha fazla tehlikeyle karşılaşmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrell de dün Gazze'nin kuzeyinde ve merkezinde Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan El Aksa Hastanesi ve bir okula yönelik İsrail saldırılarını kınadı. Borrell, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik arayan birçok sivil, korkunç koşullarda hayatını kaybetti ve yaralandı. Toplu tahliye emirleri, uluslararası insani hukukun ihlalleri ve sivil kayıplara saygısızlık, İsraillileri daha güvende hale getirmeyecek" dedi.

İsrail saldırılarında "çok sayıda sivil kaybın" yaşanmasın tarafından da kınandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric dün bölgedeki sağlık çalışanlarının gıda sırasında bekleyen en az 10 kişinin İsrail'in topçu ateşi sonucunda öldürülmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, "Genel sekreter, Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşan İsrail saldırılarında sivil kayıpların büyük sayılara ulaşmasını kınıyor ve Filistinli sivillerin yerinden edilmesine dikkat çekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazze'ye 30 Kamyon Gıda Yardımı Bekleniyor - Son Dakika

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