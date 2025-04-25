Cihanbeyli ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı.
Konya Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşte, katılımcılar Filistin bayrakları ve çeşitli pankartlarla Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.
Kalabalık, "Gazze yalnız değil, zulme sessiz kalma","Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
Son Dakika › Güncel › Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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