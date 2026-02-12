Gazze'ye Dönen Filistinliler

Mısır sınırındaki Refah Kapısı'ndan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Filistinli, İsrail'in sıkı kısıtlamaları altında Gazze Şeridi'ne döndü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, aralarında yurt dışında tedavi görenlerin de bulunduğu 46 kişi Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Nasır Hastanesi'nde anne ve babasının gelmesini heyecanla bekleyen Cena ve Mey Mensi kardeşler, bir yıldan uzun süredir ebeveynlerinden uzak kaldıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Cena Hassan Mensi, babasının ayağından yaralandığını, annesinin de ona refakatçi olarak yurt dışına gittiğini belirtti.

Annesinin yokluğundan çok etkilendiğini dile getiren Cena Mensi, "Onlar gittiklerinde ben hamileydim, çocuğumu dünyaya getirdim, şimdi onların gelip çocumu görmelerini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Kız kardeşi Mey Hassan Mensi ise 1,5 yıldır anne ve babasından uzak kaldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Babam, ayağında platinle geliyor. Kız kardeşimle birlikteydik, o hamileydi çocuğunu dünyaya getirdi bir yıl önce. Annemizin yokluğundan çok etkilendik. Gerçekten de anne ve babasız yaşamak çok zor."

Gazze'ye giren baba Hassan Mensi ise Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla geldiklerini belirterek onlara teşekkür etti.

Birkaç ameliyat geçirdiğini ifade eden Mensi, ayağındaki bazı parçaların Gazze'de çıkarılacağını belirtti.

Mısır'da tedavi gördüğünü anlatan baba Mensi, çocuklarından ayrı geçen zamanın kendisi için ayrıca bir işkenceye dönüştüğünü, yaşadıkları onca acıya rağmen Gazze'den vazgeçemediklerini dile getirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 2-10 Şubat tarihlerinde Refah Sınır Kapısı üzerinden 275 Filistinlinin Gazze'den ayrıldığını, 213 kişinin ise Gazze'ye girdiğini belirtti.

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı, tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.

İsrail, yalnızca Ekim 2023'ten sonra Gazze'den ayrılanların dönüşüne izin veriyor.

Gazze'ye dönen Filistinliler, Refah Sınır Kapısı'nda İsrail askerlerinin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldıklarını, uzun süren sorgulamalardan geçirildiklerini belirtiyor.

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat'ta "sınırlı" şekilde iki yönlü geçişlere açılmıştı.