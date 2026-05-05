Gazze'ye Dönen Hastalar Ailelerine Kavuştu
Gazze'ye Dönen Hastalar Ailelerine Kavuştu

05.05.2026 22:53
Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla tedavi gören Filistinliler, aileleriyle duygusal anlar yaşadı.

Refah Sınır Kapısı'nın kısa süreli açılmasının ardından Gazze Şeridi'ne dönen bir grup Filistinli hasta, yaralı ve refakatçi, ailelerine kavuştu.

Mısır'da tedavi gören Filistinliler, refakatçileriyle birlikte ambulanslar eşliğinde, otobüslerle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Gazze'ye giren Filistinlilerin gece saatlerinde hastaneye nakledildiği sırada İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) seslerinin duyulması dikkati çekti.

Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapan Filistinlileri taşıyan otobüslerin Han Yunus'a ulaşmasıyla birlikte ailelerin buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Filistinlilerin uzun süre ayrı kaldıkları yakınlarına sarılarak hasret giderdiği görüldü.

Adını paylaşmak istemeyen yaşlı Filistinli kadın AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye yoluculuklarının defalarca ertelendiğini, kalacak yerleri ve paraları olmadığı için Mısır tarafında zorluklar çektiklerini, ayrıca çileli bir yolculuk yaptıklarını anlattı.

Gazze'ye dönen bir başka Filistinli Nevan Yusuf ise kocasının kanser tedavisi için çıktıklarını ve çok büyük zorluklar yaşadıklarını anlattı.

Çok yorulduklarını ve acılar çektiklerini belirten Yusuf, "Vatan'a dönüş büyük fedakarlık ve yorgunluk gerektiriyor. Çok çile çektik çok." diye konuştu.

Ailesine kavuşan Filistinli kadın Seyyide İman ise dönüşte yaşadıkları zorluklara rağmen ailesini tekrar gördüğü için çok mutlu olduğu ifade ederek, "Tarif edilemez duygular içindeyim." dedi.

Dönüş yapan Filistinli sayısının kaç olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

