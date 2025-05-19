Gazze'ye Geçici Yardım İzin Verildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in 11 hafta süren tam abluka uygulamasının ardından Gazze'ye "geçici olarak, sınırlı sayıda" yardım ulaştırılmasına izin verildiğini duyurdu.

Fletcher, X hesabındaki paylaşımında, "İsrail yetkilileri, 11 haftalık ablukanın ardından Gazze'ye sınırlı yardım ulaştırmamıza geçici olarak izin verdi." ifadesine yer verdi.

Geçişine izin verilen az sayıda insani yardım konvoyunun, Gazze'deki ihtiyaçlar göz önüne alındığında "okyanusta bir damla" olduğunu vurgulayan Fletcher, bunların acilen ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve daha fazla yardıma izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Fletcher, "Mümkün olduğunca çok sayıda hayat kurtarmaya kararlıyız." görüşünü aktardı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher, yardımların yeterli ve hızlı geçişi için İsrail'den, Gazze'ye biri kuzey diğeri güneyden iki geçiş noktası açmasını, teslimat alanlarına saldırı düzenlememesini, prosedürleri basitleştirmesi ve tüm kotaları kaldırmasını istedi.

İlk etapta 9 tırın geçtiği bildirildi

Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'ye temel gıda malzemelerinden oluşan sadece 9 tırın geçişine izin verildiğini ancak bu yardımların az da olsa yarın devam etmesinin beklendiğini söyledi.

İnsani yardım taşıyan 9 kamyonun Kerem Şalom kapısından Gazze Şeridi'ne geçtiğini belirten Dujarric, bu yardımların henüz ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Elbette 9 kamyon hiç kamyon olmamasından iyidir ancak insani yardımda büyük artışa ihtiyacımız var." dedi.

Yardımların tekrar başlaması konusunda İsrailli yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Dujarric, bununla birlikte BM'nin ilkelerinden taviz vermeyeceğini, yeni kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı sürecine katılmayacaklarını "net bir şekilde" muhataplarına bildirdiklerinin altını çizdi.

Dujarric ayrıca, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayarak, "Her yardım dağıtımında meslektaşlarımız risk alıyor. Bunları alıp bir BM deposuna dağıtıma götürecek olan bu kamyon şoförlerinin her birinin alacağı riski ancak hayal edebiliriz." sözlerine yer verdi.