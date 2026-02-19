Gazze'ye İyilik Gemisi Gönderildi

TÜRK Kızılay tarafından, Gazze'deki insani yardım çalışmalarına yönelik hazırlanan 3 bin 300 tonluk 21'inci ve en büyük iyilik gemisi, Mersin Limanı'ndan dualarla uğurlandı.

Türk Kızılay, Gazze'deki insani yardım çalışmalarını yoğunlukla sürdürüyor. 21'inci ve en büyük 'Gazze İyilik Gemisi', Mersin Limanı'ndan törenle uğurlandı. Programa Mersin Valisi Atilla Toros, Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay İl Başkanı Lütfi Parıltı ve gönüllüler katıldı.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, geminin 3 bin 300 tonluk yardım malzemesi taşıdığını söyledi. Ramazan ayının ilk gününde Gazze'ye, bugüne kadar gönderilen en büyük iyilik gemisini ulaştıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "İyilik gemimiz, 3 bin 300 tonluk yardım malzemesini taşıyor ama yükümüz sadece yardım malzemesi, sadece gıda kolisi değil. Yükümüz şefkat, yükümüz merhamet, yükümüz dua. Çünkü biliyoruz ki oradaki kardeşlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşleri ramazan ayında onları unutmayacak, daha fazla yardımı ulaştırmanın gayreti içine girecek. Biz de bunun gayreti içindeyiz. Gemimiz yolcu edildikten sonra 48 saat içinde oraya ulaşacak ve boşaltılacak. Elbette ki bu içeriye girişler istediğimiz hızda olmuyor. Ancak bir şekilde malzemeler yerlerine ulaşıyor" dedi.

'1 MİLYON 800 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK ULAŞTIRACAĞIZ'

Gazze'deki 2 aşevinin de hizmete devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Ramazan ayının birinci günü itibarıyla 30 bin olan sıcak yemek miktarımızı da artırarak 60 bine çıkardık. Gıda malzemelerini de çeşitlendirdik. Böylelikle ramazan ayının sonuna kadar bu gönderdiğimiz gemiler ve gıda kolilerinin yanında 1 milyon 800 bin kişiye iftarlık ve sahurluk sıcak yemeği de ulaştırıyor olacağız. Hastaneleri de desteklemeye devam ediyoruz. Ramazan ayında yine orada bir şekilde küçük ticaret yapmaya başlayan Filistinli kardeşlerimize de destek olsun diye 60 bin gıda kolisini de Gazze'nin içinden temin edip, dağıtacağız. Elbette ki bunların tamamını gerçekleştirebilmek için çok önemli paydaşlarımız var. Bunlardan en önemlisi bağışçılarımız. Tüm bağışçılarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz burada bir iyilik köprüsüyüz, aracıyız. Bağışçılarımız farklı bağış kanallarını, internet sitemizden görebilirler. Biz onların emanetlerini ulaştırmak için bütün gücümüzle çalışmaya hazırız" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ İLE FİLİSTİN ARASINDA İYİLİK KÖPRÜSÜ OLMANIN, ONURUNU YAŞIYORUZ'

Vali Atilla Toros ise konuşmasında, "Kızılay'ımızın 21'inci iyilik gemisini hep birlikte uğurluyor. İyilik yolculuğuna yeni bir halka ekliyoruz. Mersin olarak, bu hayırlı girişime aracılık etmenin, ülkemiz ile Filistin arasında iyilik köprüsü olmanın, onurunu yaşıyoruz. Rabb'im, bu gemiyi esenlikle mazlumlara ulaştırsın. Taşıdığı yardımlar, bir nebze de olsa Filistinli kardeşlerimizin yarasına merhem, yüreğine umut olsun. Bu hayra vesile olan, Türk Kızılay'ına, ilgili kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iyilik gemisi dualarla Gazze'ye uğurlandı. yaklaşık 175 bin gıda kolisi başta olmak üzere giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemelerini taşıyan gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak. Yardımlar daha sonra Mısır Kızılay'ı ile koordinasyon halinde Refah Sınır Kapısı'na sevk edilecek.

