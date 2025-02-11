Gazze'yi Yönetecek Komite Kuruluyor - Son Dakika
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Gazze'yi Yönetecek Komite Kuruluyor

FKÖ, Gazze Şeridi'ni yönetecek komitenin kurulacağını ve Filistin yönetimine bağlı olacağını açıkladı.

11.02.2025 05:16
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Gazze Şeridi'ni yönetecek komitenin kurulmak üzere olduğunu ve Filistin yönetimine bağlı olacağını söyledi.

Şeyh, Sky News Arabia kanalına yaptığı açıklamada, daha önce Mısır'ın önerdiği, Gazze'yi yönetecek bir komite kurulması fikrinin Filistin yönetimi tarafından reddedilmediğini söyledi.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Şeyh, "Biz (komitenin kurulması) bunu reddetmedik, bu konuda çok yol kat ettik. Yakında Filistin hükümetine bağlı bu komite ortaya çıkacak." dedi.

Komitenin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli profesyonellerden oluştuğunu söyleyen Şeyh, "Komite Filistin hükümetiyle yakından bağlantılı ve başkanlığını mevcut Başbakan Yardımcısı üstlenecek." diye konuştu.

Şeyh, komitenin oluşturulmak üzere olduğunu belirterek, "Bu komite, coğrafya birliği ve Filistin halkının siyasi dayanağının birliğinin korunması amacıyla Filistin hükümetinin doğal bir uzantısı olacak." ifadesini kullandı.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri, Mısır ile ortak ve koordineli çalıştıklarını belirtti.

Hamas, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması teklifini, bu komitenin tamamen yerel olması şartıyla kabul ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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