Gazzeli Çocuklar İçin Kermes Düzenlendi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Gazzeli çocuklar yararına "İki şehir tek yürek" kermesi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mimar Sinan Ortaokulu idaresi, öğretmen, öğrenci ve veliler işbirliğiyle okul bahçesinde düzenlenen kermes ilgi gördü.

Kermeste, veliler tarafından evde hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Okul Müdürü Abdulaziz Akçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, velilerin katkısıyla okulda düzenlenen kermese öğrencilerin tamamının katılım sağladığını söyledi.

Elde edilecek gelirin Gazzeli çocuklara ulaştırılacağını kaydeden Akçer, "İki şehir tek yürek sloganıyla Gazzeli çocuklar için yapmış olduğumuz kermesimize katılım gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Velilerimizin evlerinde hazırladığı ürünler satışı yapıldı. Okulumuzun kantin işletmecisi de destek amacıyla kantinde satış yapmadı." diye konuştu.