Gazzeli Gençlerin Umut Dolu Sergisi

02.03.2026 17:01
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistinli öğrencilerin eserleri sergilendi, umut ve direniş temaları işleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde, 13 Filistinli öğrencinin yağlı boya ve akrilik çalışmalarından oluşan "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisi de ziyaretçilerle buluşuyor.

Ramazan boyunca sürecek program kapsamında açılan kitap fuarı, sergi alanları, bilim ve deneyim stantları ile geleneksel sanat atölyeleri bugün de yoğun ilgi gördü.

Yarım kalan eğitimlerine devam edebilmek için Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yaz okuluna katılan 13 Filistinli öğrencinin yağlı boya ve akrilik çalışmalarından oluşan 101 eserinin yer aldığı sergi de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü.

Eserlerde, savaşın gölgesinde büyüyen gençlerin özgürlük, umut, direniş ve barışa dair duyguları yer alıyor.

"Çocuklar duygularını tuvale döktü"

Filistinli öğrencilerin yaz okulu kapsamında eğitim aldığı Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlknur Koçbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB'in desteğiyle, Türkiye'ye gelen Filistinli savaş mağduru çocuklara farklı alanlarda kurslar verdiklerini anlattı.

Sergide yer alan resimlerin de bu şekilde ortaya çıktığını, bu çalışmalarla çocukların yaşadığı kötü tecrübeleri bir nebze olsun unutmalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Koçbıyık, "Bu sergiyle çocuklar duygularını tuvale döktü. Mesela bir çocuğumuz Gazze'nin anahtarını yaptı. Sorduğumda yarım Türkçesiyle 'Biz oraya gideceğiz ve bu anahtarla kapıyı açacağız.' şeklinde anlattı. Bunlar bizim için çok değerli ve kıymetli." ifadelerini kullandı.

Sergi, ramazanın sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA

