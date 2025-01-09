Gazzeli İbtisam Annesiyle 15 Ay Sonra Kavuştı - Son Dakika
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Gazzeli İbtisam Annesiyle 15 Ay Sonra Kavuştı

Gazzeli İbtisam Annesiyle 15 Ay Sonra Kavuştı

Türkiye ve Katar işbirliğiyle Gazzeli İbtisam, Doha'da annesiyle bir araya geldi.

09.01.2025 22:46
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimi ve Katar makamlarının işbirliğiyle Gazzeli kız çocuğu İbtisam Alryaty (11), Türkiye'de kız kardeşiyle birlikte tedavi gören annesi Azhar Alryaty'le 15 ay sonra Doha'da bir araya getirildi.

AA'nın ulaştığı bilgilere göre, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nden tahliye edilerek tedavi amaçlı Doha'ya getirilen küçük İbtisam, geldiği ilk 5 ay boyunca beyin kanaması tedavisi aldı.

Gazzeli İbtisam, bir yılı aşkın süredir ailesinden ayrı bir şekilde Doha'da bulunuyordu.

Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryam el-Misnad, Türkiye'den gelen Gazzeli İbtisam'ın annesi Azhar Alryaty ile kız kardeşini Hamad Uluslararası Havalimanı'nda minik İbtisam'la beraber karşıladı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin girişimi ve Katar makamlarının işbirliğiyle Gazzeli İbtisam, 15 ay sonra annesi ve kız kardeşiyle Doha'da bir araya getirildi.

Gazzeli çocuğun annesiyle ilk buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Büyükelçi Göksu, bu anlamlı buluşmada yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye ile Katar arasındaki derinleşen işbirliğinin bir parçası olarak Gazzeli ailelerin birini daha Doha'da yeniden bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Gazze'de yaşanan bu soykırıma kayıtsız kalmayarak her türlü desteği veren ve Türkiye ile Gazze konusunda işbirliğini esirgemeyen Katar devletine teşekkürlerimi sunuyorum."

Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem Al Misnad ise yaptığı açıklamada, Filistinli yaralıların Doha'da aileleri ile yeniden kavuşmalarını sağlamasındaki işbirliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ve takdirlerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazzeli İbtisam Annesiyle 15 Ay Sonra Kavuştı - Son Dakika

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