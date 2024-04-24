Gazzeliler yardım malzemelerini taşıyan paraşütlerden çadır yapıyor - Son Dakika
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Gazzeliler yardım malzemelerini taşıyan paraşütlerden çadır yapıyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, insani yardım amacıyla havadan bırakılan yardım malzemelerini taşıyan paraşütleri kullanarak kendilerine çadır kuruyor. Saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve geçim kaynağı arayan siviller, farklı ülkeler tarafından havadan bırakılan insani yardım malzemelerini taşıyan paraşütlerden kendilerine çadır yapıyor. Bu çadırlar, işgale, savaşa ve yıkıma rağmen kararlılık mesajı olarak görülüyor. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı tarihten bu yana 1 milyondan fazla kişi evini kaybetti ve nüfusun yüzde 75'i yerinden edildi.

24.04.2024 19:21
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- Gazzeliler yardım malzemelerini taşıyan paraşütlerden çadır yapıyor

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah şehrindeki Filistinliler, insani yardım amacıyla havadan bırakılan yardım malzemelerini taşıyan paraşütleri kullanarak kendilerine çadır kurdu.

İsrail'in 201 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, hayata tutunmaya çalışıyor. Saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve geçim kaynağı arayan siviller, farklı ülkeler tarafından havadan bırakılan insani yardım malzemelerini taşıyan paraşütlerden kendilerine çadır yaptı. Bazıları paraşüt kumaşını barınma ihtiyacını karşılamak için çadır kurarak kullandı, bazıları ise satış yapmak amacıyla mini market ve yemek çadırı için kullandı. Gazze şehrinin batısındaki El Şati Mülteci Kampından Deir Al-Balah kentine göç eden Muhammed El-Absi de yardım paraşütünü kullanarak yemek çadırı kurdu. Ürdün uçaklarından bırakılan yardımları taşıyan paraşütleri aldığını söyleyen El-Absi, paraşüt kumaşının kaliteli olduğunu, maddi sıkıntılar nedeniyle paraşütü çadır yapımında kullandığını ifade etti. El-Absi ayrıca kurduğu çadırın işgale, savaşa ve yıkıma rağmen kararlılık mesajı olduğunu vurguladı.

Nüfusun yüzde 75'i yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı verilerine göre Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 1 milyondan fazla kişi evini kaybetti, nüfusun yüzde 75'i ise yerinden edildi.

Kaynak: İHA

Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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