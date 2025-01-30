MİLLİ Savunma Bakanlığı, Gazzeliler için gıda malzemesi taşıyan askeri kargo uçağının Ürdün'e ulaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazzeliler için hazırlanan 24 tonluk gıda malzemesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanı'na ulaştırıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Gazzelilere Gıda Yardımı Ulaşımını Sağlayan Askeri Kargo Uçağı Ürdün'e İndi - Son Dakika
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