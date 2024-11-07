Gebe Sınıfı Ücretsiz Eğitim Başladı - Son Dakika
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Gebe Sınıfı Ücretsiz Eğitim Başladı

Gebe Sınıfı Ücretsiz Eğitim Başladı

Serdivan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde anne-baba adayları için ücretsiz gebe sınıfı açıldı.

07.11.2024 15:19
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Serdivan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde (SHM) açılan gebe sınıfında, anne ve baba adaylarına doğum sürecine ilişkin ücretsiz bilgi veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, SHM'nin gebe sınıfında yürütülen programda, gebelik sürecindeki fizyolojik ve psikolojik değişimlerden doğumun evrelerine, doğum ağrısıyla baş etme yöntemlerinden yenidoğan bakımına, anne sütünün öneminden emzirme tekniklerine kadar pek çok konu ele alınıyor.

Gebe sınıfından faydalanan anne adayları doğuma hazırlanırken, baba adayları da sürece aktif katılarak hem doğumda hem de sonrasında eşlerine destekçi olmayı öğreniyor.

İlk bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan Nurdan Şirin Akgül de eşi İbrahim Akgül'le eğitime katılan anne baba adaylarından biri.

Anne adayı Akgül, sürecin çok heyecanlı geçtiğini, burada aldıkları bilgiler ve eğitim sorumlusunun desteğinin inanılmaz rahatlatıcı olduğunu belirterek, "Sadece doğuma hazırlık değil, doğum sonrası destek için de her zaman yanımızda olduklarını söylediler. Süreçten genel olarak çok memnun kaldık, çok güzel bir hizmet. Herkesin faydalanmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba olmaya hazırlanan İbrahim Akgül de eğitimle akıllarına takılan birçok soruya doğru cevaplar bulduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte biz de çok heyecanlıyız. İnternetten birçok şeye bakıyoruz. Orada bir sürü bilgi kirliği var. Birinin doğru dediğine başka yerde yanlış deniyor. 'Ona mı inanalım, buna mı inanalım?' derken buraya gelip doğru bilgiyi almak bizler için çok iyi oldu."

Tüm ebeveyn adaylarının bilinçli ve sağlıklı ebeveynlik yolculuğuna adım atmaları amacıyla ücretsiz düzenlenen gebe bilgilendirme sınıflarına, tüm anne ve baba adayları davet edildi.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Baba, Son Dakika

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