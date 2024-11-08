Gebze Belediyesi'nden Hayvan Ölümleri Açıklaması - Son Dakika
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Gebze Belediyesi'nden Hayvan Ölümleri Açıklaması

Gebze Belediyesi, sokak hayvanları ölümleriyle ilgili iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

08.11.2024 19:16
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Gebze Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde çeşitli nedenlerle ölen hayvanlara ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 11 Ekim'de eylemcilerin katılımıyla seçilen 4 köpek ve 3 kedi cesedine ait otopsi raporlarının dava dosyalarına eklendiği belirtildi.

Merkezde çeşitli nedenlerle ölen hayvanlara ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde yapılan otopsi incelemeleri sonucunda, bazılarının iddia ettiği gibi hayvanların boğulma ya da anesteziye bağlı nedenlerle öldüğüne dair hiçbir bulgu yer almamaktadır. Hayvansever olduğunu iddia edenler, bu konuyu profesyonel iş haline getirenler tarafından aksi yönde yapılan her açıklamanın yanlış, yanıltıcı ve maksatlı olduğunu kamuoyunun dikkatine sunarız. İtibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

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