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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki, 1000 boş içki şişesi, 4 bin sahte bandrol ve suçtan elde edildiği düşünülen 33 bin 160 TL ele geçirildi.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de 1 Milyon TL Değerinde Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika