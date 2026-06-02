Gebze'de Alüminyum Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Muallimköy Mahallesi Gediz Caddesi'ndeki bir alüminyum fabrikasındaki kimyasal atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın bir bölümünde hasar oluştu.
