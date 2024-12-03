Gebze'de Bıçaklı Kavga Davası Devam Ediyor

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı aileden 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin anne ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Hakan Y, annesi Tülay Y. müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Hakan Y'nin avukatı Casim Yılmaz, Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınmasını ve tutuklu geçirdiği süre göz önünde bulundurularak müvekkilinin tahliye edilmesini istedi.

Sanık Hakan Y. daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Sanık Tülay Y'nin avukatı Harun Aydın, görüntülerin bütün halinde incelendiğinde müvekkilinin olayda kullanılan bıçakları oğluna vermemek için direndiği, maktul Ebru A'yı uzaklaştırmak için ittiği, eylemin engellenmesi için çaba harcadığının görüldüğünü ifade etti.

Tülay Y'nin diğer avukatı Meral Ak ise müvekkilinin yaşı, sağlık durumu ve 4 yılı aşkın süredir tutuklu olması nedeniyle ev hapsi veya adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Sanık Tülay Y, avukatlarının beyanlarına katıldığını ve önceki savunmalarını tekrar etiğini belirterek, katil olarak kendilerinin gösterilmeye çalışıldığını savundu.

Müşteki Ümit A'nın avukatı Avni Arslan, dosyanın yeterince açıklığa kavuştuğu görüşünde olduklarından sanıklar müdafilerinin ek rapor alınması yönündeki taleplerinin reddi ve dosyada karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, yeniden rapor alınması yönündeki talebin eldeki raporların yeterli olması dolayısıyla reddini, dosyanın varsa tevsii tahkikat yoksa esas hakkındaki mütalaa için iddia makamına gönderilmesini kararlaştırdı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde 15 Ağustos 2021'de, Tülay Y. ve oğlu Hakan Y, daha önce davalık oldukları komşuları Ahmet A, eşi Fatma A, kızı Ebru A. ve ağabeyi Mustafa A. ile karşılaşmış, iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada yaralanan Ahmet A, Fatma A, Ebru A. ve Mustafa A. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılmış, Ahmet A. ve kızı Ebru A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Hakan Y. ve annesi Tülay Y, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.