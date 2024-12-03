Gebze'de Bıçaklı Kavga Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gebze'de Bıçaklı Kavga Davası Devam Ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aile içi bıçaklı kavgada anne ve oğlu yargılanıyor. İki ölü, iki yaralı.

03.12.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı aileden 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin anne ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Hakan Y, annesi Tülay Y. müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Hakan Y'nin avukatı Casim Yılmaz, Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınmasını ve tutuklu geçirdiği süre göz önünde bulundurularak müvekkilinin tahliye edilmesini istedi.

Sanık Hakan Y. daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Sanık Tülay Y'nin avukatı Harun Aydın, görüntülerin bütün halinde incelendiğinde müvekkilinin olayda kullanılan bıçakları oğluna vermemek için direndiği, maktul Ebru A'yı uzaklaştırmak için ittiği, eylemin engellenmesi için çaba harcadığının görüldüğünü ifade etti.

Tülay Y'nin diğer avukatı Meral Ak ise müvekkilinin yaşı, sağlık durumu ve 4 yılı aşkın süredir tutuklu olması nedeniyle ev hapsi veya adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Sanık Tülay Y, avukatlarının beyanlarına katıldığını ve önceki savunmalarını tekrar etiğini belirterek, katil olarak kendilerinin gösterilmeye çalışıldığını savundu.

Müşteki Ümit A'nın avukatı Avni Arslan, dosyanın yeterince açıklığa kavuştuğu görüşünde olduklarından sanıklar müdafilerinin ek rapor alınması yönündeki taleplerinin reddi ve dosyada karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, yeniden rapor alınması yönündeki talebin eldeki raporların yeterli olması dolayısıyla reddini, dosyanın varsa tevsii tahkikat yoksa esas hakkındaki mütalaa için iddia makamına gönderilmesini kararlaştırdı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde 15 Ağustos 2021'de, Tülay Y. ve oğlu Hakan Y, daha önce davalık oldukları komşuları Ahmet A, eşi Fatma A, kızı Ebru A. ve ağabeyi Mustafa A. ile karşılaşmış, iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada yaralanan Ahmet A, Fatma A, Ebru A. ve Mustafa A. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılmış, Ahmet A. ve kızı Ebru A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Hakan Y. ve annesi Tülay Y, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, kocaeli, Güncel, Kavga, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Bıçaklı Kavga Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 İstanbul’da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 16:44:36. #1.12#
SON DAKİKA: Gebze'de Bıçaklı Kavga Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.