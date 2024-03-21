Gebze\'de çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da 2 bin 500 kişiyle iftar yaptı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde, Karabağlar'da 2 bin 500 kişilik iftar verildi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Tugay, 'Aşımızı, ekmeğimizi bölüşelim. İyilikleri çoğaltalım ki dünya herkes için yaşanılabilir bir yer olsun' dedi.