Gebze'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü - Son Dakika
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Gebze'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü

Gebze\'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki patlamada 65 yaşındaki Günay Ergen hayatını kaybetti, 8 yaralı var.

22.10.2024 20:33
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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan 8 kişiden, olayın yaşandığı binanın karşısındaki 3 katlı evin bahçesinde olan ve üzerine düşen beton parçaları nedeniyle durumu ağır olan Günay Ergen (65), kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gebze'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü - Son Dakika

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