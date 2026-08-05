Gebze\'de geri dönüşüm deposunda yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda çıktı. Depodan yayılan duman ve alevlerin görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri depodaki malzemelerin yanmasıyla yükselen alevlere müdahale etti. Ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, depoda hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.