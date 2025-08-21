Gebze'de Hırsızlık Girişimi Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gebze'de Hırsızlık Girişimi Kamerada

21.08.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze'de 3 kadın, apartmandaki daireden hırsızlık girişiminde bulundu. Polise ihbar yapıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 3 kadının girdikleri apartmandaki bir daireden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Daire sahipleri şikayetçi olurken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi 1016/4 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık amacıyla apartmana giren ve asansörden indikten sonra güvenlik kamerasını fark eden 3 kadın, eşarpla yüzlerini gizlemeye çalıştı. Merdivenlerden üst kata çıkan kadınlar, kapısını tıklattıkları daireden ses gelmemesi üzerine, kapıyı açtı. Kadınlardan biri dairenin önce mutfağına, ardından oturma odasına girerken, diğer ikisi ise kapıda gözcülük yaptı. Gözcülük yapan kadınların seslenmesi üzerine oturma odasındaki kadın panikle dışarıya çıktı. Ardından kadınlar apartmandan uzaklaştı. Akşam saatlerinde daireye gelen ev sahipleri durumu fark edip polise ihbarda bulundu. Polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık girişimi apartman ve dairedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Polis, Gebze, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Hırsızlık Girişimi Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 18:00:27. #7.11#
SON DAKİKA: Gebze'de Hırsızlık Girişimi Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.