Gebze\'de Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde görevli Uzman Çavuş Yavuz Başgöl (27), evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Başgöl, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Yavuz Başgöl, dün gece evinde rahatsızlandı. Başgöl, yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Başgöl, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başgöl için Gebze ilçesindeki Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Jandarma Komutan Vekili Albay Melih Doğruel ile Başgöl ailesinin yakınları ve bölge halkı katıldı. Başgöl, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.