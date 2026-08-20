Gebze'de Market Yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultan Orhan Mahallesi İlyas Bey Caddesi'ndeki markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında markette bekçi olarak görev yapan ve dumandan etkilenen kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle markette hasar oluştu.

Yangın dolayısıyla bir süre ulaşıma kapatılan İlyas Bey Caddesi, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.